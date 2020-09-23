 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Другое     23.09.2020 13:17

Товарищеский матч Швеция - Россия перенесен в Москву

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  сборная России по футболу  перенос 

23 сентября. Mossovetinfo.ru - Контрольный матч между футбольными сборными России и Швеции перенесен из шведского Сольне в Москву, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Матч состоится 8 октября, в 19:30, о том, на каком стадионе пройдет игра, будет объявлено дополнительно.

Встреча перенесена в Россию из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Швеции.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  сборная России по футболу  перенос 

Возврат к списку

Лента новостей

14:17 Власть Путин поручил предусмотреть увеличение размера выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет

14:04 Власть Путин: россиянам с низким доходом надо помочь изменить свою жизнь

13:31 В мире Time составил список самых влиятельных людей мира в 2020 году

13:17 Другое Товарищеский матч Швеция - Россия перенесен в Москву

12:38 В России Цены на лекарства в августе выросли почти на 9%, ожидается дальнейший рост

Актуальные материалы

11:38 Происшествия 12-летняя девочка пропала в центре Москвы

10:50 В России Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона

01:29 В России В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения

21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе

16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам

12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru