23 сентября. Mossovetinfo.ru - Контрольный матч между футбольными сборными России и Швеции перенесен из шведского Сольне в Москву, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.



Матч состоится 8 октября, в 19:30, о том, на каком стадионе пройдет игра, будет объявлено дополнительно.



Встреча перенесена в Россию из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Швеции.