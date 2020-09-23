23 сентября. Mossovetinfo.ru - Контрольный матч между футбольными сборными России и Швеции перенесен из шведского Сольне в Москву, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Матч состоится 8 октября, в 19:30, о том, на каком стадионе пройдет игра, будет объявлено дополнительно.
Встреча перенесена в Россию из-за осложнения ситуации с коронавирусом в Швеции.
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