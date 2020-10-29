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Другое     29.10.2020 00:56

«Краснодар» и «Зенит» проиграли в матчах Лиги чемпионов

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Теги:  футбол  Краснодар  Лига чемпионов 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Российские клубы «Краснодар» и «Зенит» проиграли свои матчи во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Краснодар» принимал на своем поле лондонский «Челси» и уступил со счетом 0:4. «Зенит» в выездном матче против дортмундской «Боруссии» проиграл со счетом 2:0.

Днем ранее московский «Локомотив» на своем поле уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 1:2.

После двух туров российские клубы, принимающие участие в Лиги чемпионов, не имеют в своем активе ни одной победы.


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Теги: 
футбол  Краснодар  Лига чемпионов 

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