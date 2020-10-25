октября. Mossovetinfo.ru – Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг назвал предвзятым судейством в матче со «Спартаком» (1:3). В своем заявлении на официальном сайте клуба он отметил, что победу красно-белым в этом матче принесли предвзятое судейство Владислава Безбородова и работа на VAR Кирилла Левникова.
Хашиг пояснил, что считает первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями. «И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость», - отметил генеральный директор «Краснодара».
«Спартак» после 12 туров лидирует в чемпионате России по футболу.
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