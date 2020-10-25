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Другое     25.10.2020 13:51

«Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»

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Теги:  Спартак  спорт  футбол 

октября. Mossovetinfo.ru – Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг назвал предвзятым судейством в матче со «Спартаком» (1:3). В своем заявлении на официальном сайте клуба он отметил, что победу красно-белым в этом матче принесли предвзятое судейство Владислава Безбородова и работа на VAR Кирилла Левникова.

Хашиг пояснил, что считает первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями. «И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость», - отметил генеральный директор «Краснодара».

«Спартак» после 12 туров лидирует в чемпионате России по футболу.


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Теги: 
Спартак  спорт  футбол 

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