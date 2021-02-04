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Другое     04.02.2021 14:11

Лидер СР Сергей Миронов посетит Музей самоизоляции - проект «Московского долголетия»

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Теги:  Москва  Миронов  Справедливая Россия  современная история  Музей самоизоляции  Московское долголетие 

4 февраля. Mossovetinfo.ru - Уникальную выставку "Музей самоизоляции" посетит 5 февраля председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе партии.

Необычную экспозицию собрали из работ, которые созданы горожанами, занятыми в проекте «Московское долголетие». Выставка, посвященная периоду самоизоляции, открыта в Музее Москвы до 4 апреля по адресу: Зубовский бульвар, 2. Станция метро «Парк культуры».

"Музей самоизоляции" через графику, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения, дневники показывают спектр эмоций, которые испытали люди в чрезвычайных ситуациях.

Еще долго последствия коронавируса будут влиять на экономические и социальные проблемы. «Мир еще долго будет ощущать последствия коронавируса, и не только психологические. Безработица, рост бедности, снижение качества образования и жизни – с этими проблемами уже сталкиваются государства и миллионы людей», - отмечается в анонсе пресс-службы СР.



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Карта места

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Теги: 
Москва  Миронов  Справедливая Россия  современная история  Музей самоизоляции  Московское долголетие 

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