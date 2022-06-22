МИД РФ о чинимых США препятствиях вывозу сотрудников российских загранучреждений

22 июня. Mossovetinfo.ru - Вашингтон не выдал «разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», которым «Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», - сообщила официальный представитель МИД России М.Захарова, в комментарии на сайте министерства.



«Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется»,- отметила Захарова. О контрмерах российская сторона уведомит в установленном порядке по дипломатическим каналам.