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Другое     22.06.2022 23:55

МИД РФ о чинимых США препятствиях вывозу сотрудников российских загранучреждений

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Теги:  Россия  МИД  США 

22 июня. Mossovetinfo.ru - Вашингтон не выдал «разрешение на прилет в США спецрейса госавиации России, который должен был отвезти на Родину сотрудников российских загранучреждений и членов их семей», которым «Госдепартамент ранее ультимативно предписал покинуть территорию США до конца текущего месяца», - сообщила официальный представитель МИД России М.Захарова, в комментарии на сайте министерства.

«Такое вызывающее поведение американских властей без ответа не останется»,- отметила Захарова. О контрмерах российская сторона уведомит в установленном порядке по дипломатическим каналам.

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Теги: 
Россия  МИД  США 

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