На Паралимпиаде в Пхёнчхане российская сборная заняла второе место

18 марта. Mossovetinfo.ru - Второе место в медальном зачете заняла команда российских спортсменов на завершившихся в южнокорейском Пхёнчхане Паралимпийских Играх, сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР).



Сборная выиграла восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Первое место заняла команда США , на третьем месте - сборная Канады.



Паралимпиада проходила в Пхёнчхане с 9 марта.



Как сообщают в Паралимпийском комитете России, российские спортсмены с XII Паралимпийских зимних игр 2018 г. в г. Пхенчхан (Республика Корея) прибудут 19 марта 2018 года в 16:55 рейсом SU251 в Международный аэропорт Шереметьево (Терминал D). ПКР проводит торжественную встречу в зоне прибытия международных рейсов (Терминал D).