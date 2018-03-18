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Другое     18.03.2018 10:05

На Паралимпиаде в Пхёнчхане российская сборная заняла второе место

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Теги:  Пхёнчхан  паралимпиада  второе место 

18 марта. Mossovetinfo.ru - Второе место в медальном зачете заняла команда российских спортсменов на завершившихся в южнокорейском Пхёнчхане Паралимпийских Играх, сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР).

Сборная выиграла восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Первое место заняла команда США , на третьем месте - сборная Канады.

Паралимпиада проходила в Пхёнчхане с 9 марта.

Как сообщают в Паралимпийском комитете России, российские спортсмены с XII Паралимпийских зимних игр 2018 г. в г. Пхенчхан (Республика Корея) прибудут 19 марта 2018 года в 16:55 рейсом SU251 в Международный аэропорт Шереметьево (Терминал D). ПКР проводит торжественную встречу в зоне прибытия международных рейсов (Терминал D).

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Карта места

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Теги: 
Пхёнчхан  паралимпиада  второе место 

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