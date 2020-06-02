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Другое
08.06.2020, 08:20
На сайт голосования по Конституции РФ внесены изменения
8 июня. Mossovetinfo.ru – Изменения внесены на сайт голосования по Конституции РФ. В раздел сайта 2020og.ru «Какие поправки?» добавлена информация о количестве сроков на посту президента. Те...
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Другое
05.06.2020, 09:26
У сборной России по хоккею появился новый главный тренер
5 июня. Mossovetinfo.ru – Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. Брагин сменил на посту главного тре...
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Другое
02.06.2020, 13:19
Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня
2 июня. Mossovetinfo.ru – Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня, заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Футбол вернется в нашу жизнь с 19 и...