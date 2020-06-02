8 июня. Mossovetinfo.ru – Изменения внесены на сайт голосования по Конституции РФ. В раздел сайта 2020og.ru «Какие поправки?» добавлена информация о количестве сроков на посту президента.



Текст следующего содержания был добавлен в седьмой пункт в списке поправок: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту Президента Российской Федерации – оно применяется к действующему Президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».



Об отсутствии упоминания на сайте голосования по изменениям в Конституцию предлагаемой поправки ранее сообщили «Ведомости». Поправку предлагается внести в 81 статью Конституции.



1 июня на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию Путин сообщил о решении назначить голосование на 1 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки



Позже ЦИК одобрил проведения электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Запись на электронное голосование уже открылась.