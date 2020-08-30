30 августа. Mossovetinfo.ru – Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев вызваны в сборную России по футболу на ближайшие матчи Лиги наций.



Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит ближайшие матчи национальной команды из-за травмы. Со списком игроков, которые были вызваны в сборную России ранее, можно ознакомиться здесь.



Сборная России проведет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо». Россияне начнут выступление 3 сентября домашним матчем с сербами, а 6 сентября сыграют в гостях с командой Венгрии. Игры пройдут без зрителей.