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Другое     30.08.2020 22:26

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

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Теги:  футбол  спорт  сборная России по футболу  сборная России 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев вызваны в сборную России по футболу на ближайшие матчи Лиги наций.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит ближайшие матчи национальной команды из-за травмы. Со списком игроков, которые были вызваны в сборную России ранее, можно ознакомиться здесь.

Сборная России проведет домашние матчи Лиги наций на стадионе «Динамо». Россияне начнут выступление 3 сентября домашним матчем с сербами, а 6 сентября сыграют в гостях с командой Венгрии. Игры пройдут без зрителей.


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Теги: 
футбол  спорт  сборная России по футболу  сборная России 

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