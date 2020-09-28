28 сентября. Mossovetinfo.ru - Тренерский штаб сборной России по футболу назвал игроков, которые будут вызваны для подготовки к товарищескому матчу против сборной Швеции, список опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза.
Всего для подготовки к матчу со шведами тренерский штаб сборной вызвал 25 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак») Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев.
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).
Товарищеский матч против сборной Швеции состоится 8 октября в Москве. О месте проведения матча будет сообщено дополнительно.
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