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Другое     28.09.2020 13:44

Назван состав сборной России на товарищеский матч с командой Швеции

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Теги:  сборная России по футболу  футбол  состав 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - Тренерский штаб сборной России по футболу назвал игроков, которые будут вызваны для подготовки к товарищескому матчу против сборной Швеции, список опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза.

Всего для подготовки к матчу со шведами тренерский штаб сборной вызвал 25 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак») Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев.

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

Товарищеский матч против сборной Швеции состоится 8 октября в Москве. О месте проведения матча будет сообщено дополнительно.


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Теги: 
сборная России по футболу  футбол  состав 

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