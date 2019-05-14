14 мая. Mossovetinfo.ru – Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный список футболистов, которые будут готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против сборных Сан-Марино и Кипра, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.



Всего в список попали 37 футболистов.



Вратари: Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Сослан Джанаев («Медзь» Польша), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов» Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо» Москва).



Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Михаил Меркулов («Урал» Свердловская область), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).



Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат» Грозный).



Нападающие: Артем Дзюба («Зенит2 Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).



Окончательный список будет опубликован на следующей неделе.



Матч против сборной Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Матч против сборной Кипра команда России проведет 11 июня на нижегородском стадионе «Нижний Новгород».