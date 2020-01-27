27 января. Mossovetinfo.ru – В Лос-Анжелесе прошла 62-я церемония вручения награды академии звукозаписи США «Грэмми».



Больше всего наград собрала молодая американская певица Билли Айлиш. Она была представлена в шести номинациях и выиграла в пяти из них. Айлиш получила награды в номинациях «Лучшая песня года», «Лучший новый исполнитель», «Лучший альбом года», «Лучшая запись» и «Лучший поп-альбом».



В номинации «Лучшая танцевальная запись» победила группа The Chemical Brothers, в категории «Лучшая кантри-песня» - Таня Такер, «Лучшая композиция в стиле рок» - Гари Кларк, «Лучшее госпел-исполнение» - певица Lizzo, «Лучшая R&B композиция» - PJ Morton.



В категории «Лучший саундтрек» награду получил Хильдур Гуднадоттир, за музыку к мини-сериалу «Чернобыль».