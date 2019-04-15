15 апреля. Mossovetinfo.ru – Список самых доступных кроссоверов и внедорожников на российском авторынке составила «Российская газета».



Первое место занимает российская Lada 4x4, в трехдверном варианте цена этой машины начинается от 518,9 тысячи рублей, в пятидверном – от 620,9 тысячи рублей. На втором месте китайский Chery Tiggo 2, чья стоимость начинается от 673 тысяч рублей. Замыкает тройку самых дешевых внедорожников в России Chevrolet Niva, эту модель можно купить минимум за 680 тысяч рублей.



В десятку самых дешевых кроссоверов и внедорожников вошли также УАЗ «Хантер», Renault Duster, Lifan X60/X70, УАЗ «Патриот», Zotye T600, Renault Kaptur и Hyundai Creta.