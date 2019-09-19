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Другое     19.09.2019 12:35

Названы самые популярные интернет-ресурсы среди россиян

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Теги:  интернет  исследование  интернет-ресурсы 

19 сентября, Mossovetinfo.ru – Самыми популярными интернет-ресурсами у россиян за прошедший год стали социальная сеть «ВКонтакте» и видеохостинг YouTube, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Делойт» СНГ «Медиапотребление в России-2019».

По результатам опроса установлено, что YouTube регулярно использует 86% россиян, «ВКонтакте» - 80%. Также среди популярных интернет-ресурсов социальные сети «Одноклассники» (57%), Instagram (52%) и Facebook (44%).

Исследование также показало, что мессенджер Telegram по-прежнему пользуется популярностью у россиян, несмотря на попытки его блокировки. Им пользуется 25% опрошенных.

Согласно данным исследования за последний год 24% опрошенных приобретали контент в интернете. Чаще всего россияне приобретают видеоконтент (11%), книги (9%) и музыку (8%). При этом при покупке книг и игр большинство производит разовые покупки, в то время как при покупке музыки и видео, количество людей, совершающих разовые покупки примерно равно количеству людей, приобретающих подписки.


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Теги: 
интернет  исследование  интернет-ресурсы 

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