27 декабря. Mossovetinfo.ru – Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, чье состояние больше всего выросло в период с 2010 по 2019 годы.
Сообщается, что десять наиболее успешных российских миллиардеров за 10 лет увеличили свои состояния в общей сложности на 111 миллиардов долларов.
Первое место рейтинга занял Леонид Михельсон, чье состояние за 10 лет выросло на 22,6 миллиарда долларов – с 4,4 миллиарда в 2010 году до 27 миллиардов в 2019 году. На втором месте Геннадий Тимченко – 1,9 миллиарда в 2010 году, 22,7 миллиарда в 2019 году, прирост 20,8 миллиарда. Третье место занял Владимир Потанин, чье состояние выросло на 13,5 миллиарда – с 10,3 миллиарда до 23,8 миллиарда.
В список самых успешных российских миллиардеров десятилетия вошли также Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Алишер Усманов, Владимир Лисин и Андрей Козицын.
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