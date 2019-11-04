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Другое
06.11.2019, 14:18
Названы способы определения реального пробега автомобиля
6 ноября. Mossovetinfo.ru – Эксперты портала «Авто.ру» рассказали о способах определения реального пробега автомобиля. Эксперты отметили, что показания одометра могут быть скручены и не показ...
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Другое
05.11.2019, 13:14
Назван состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино
5 ноября. Mossovetinfo.ru – Назван состав сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино, сообщается на официальном сайте РФС. Вс...
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Другое
04.11.2019, 21:36
«Спартак» впервые проиграл при новом главном тренере
4 ноября. Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл дома тульскому «Арсеналу» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая состоялась в понедельник, завершилась со счет...