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Другое     06.11.2019 14:18

Названы способы определения реального пробега автомобиля

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Теги:  автомобили  пробег  экспертиза 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Эксперты портала «Авто.ру» рассказали о способах определения реального пробега автомобиля.

Эксперты отметили, что показания одометра могут быть скручены и не показывать реальный пробег автомобиля. Первое, что необходимо проверить – документы на автомобиль. При покупке автомобиля необходимо потребовать у продавца оригинал ПТС и сервисную книжку, в которой должны быть отметки о проведенных ТО, выполненных работах, а также пробеги, на которых эти работы выполнялись.

Далее покупателю следует обратить внимание на внешний вид автомобиля. Многочисленные дефекты покрытия могут свидетельствовать о пробеге, более чем в 100 тысяч километров. Кроме того, рекомендуется проверить кузов толщиномером. Это поможет выявить перекрашенные элементы и оценить качество покраски автомобиля в целом.

Состояние салона также может указать на большой пробег автомобиля – на это указывают такие вещи как потертые руль, педали и ручка переключения передач, а также плохое состояние кресел. В тоже время обновленный салон, отполированные фары и кузов также могут свидетельствовать о попытке продавца скрыть реальный пробег авто.

Наконец, в качестве еще одного способа выявить реальный пробег автомобиля, эксперты назвали проверку машины по информационным базам, в том числе по платным.


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Теги: 
автомобили  пробег  экспертиза 

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