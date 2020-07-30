30 июля. Mossovetinfo.ru – Стали известны результаты исследования жизнеспособности коронавируса в воде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.



Установлено, что в воде комнатной температуры 90% частиц коронавируса погибают в течение 24 часов. А в течение 72 часов погибает 99,9% патогенов.



В дехлорированной и в морской воде вирус теряет способность размножаться, однако сохраняет жизнеспособность. В тоже время, при кипячении морской воды вирус погибает.