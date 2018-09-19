19 сентября. Mossovetinfo.ru – Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о серьезном обновлении, которое ожидает мессенджер в ближайшее время, сообщает портал PrimaMedia.



В ближайшие две недели появится версия мессенджера, полностью переписанная на языке Swift. Планируется, что обновленное приложение станет работать быстрее и эффективнее. По словам Дурова, обновление поможет сделать Telegram более популярным.



Дуров также заявил, что понимает риски, связанные с обновлением мессенджера, однако он идет на них, так как хочет «быть первым, кто внедряет новые технологии».