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Другое     19.09.2018 10:53

Павел Дуров сообщил о серьезном обновлении мессенджера Telegram

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Теги:  мессенджеры  Telegram  обновление 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о серьезном обновлении, которое ожидает мессенджер в ближайшее время, сообщает портал PrimaMedia.

В ближайшие две недели появится версия мессенджера, полностью переписанная на языке Swift. Планируется, что обновленное приложение станет работать быстрее и эффективнее. По словам Дурова, обновление поможет сделать Telegram более популярным.

Дуров также заявил, что понимает риски, связанные с обновлением мессенджера, однако он идет на них, так как хочет «быть первым, кто внедряет новые технологии».


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Теги: 
мессенджеры  Telegram  обновление 

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