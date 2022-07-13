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Другое     13.07.2022 10:34

Полнолуние произойдет 13 июля в 21:38 мск.

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Теги:  Полнолуние  суперлуние 

13 июня. Mossovetinfo.ru - 13 июля в 21:38 мск. произойдет полнолуние. 13 июля в 12:09 мск. Луна подойдет к Земле на 357263 км и окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2022 году, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Расстояние между Землёй и Луной варьируется от 357 тысяч километров до 406 тысяч километров из-за эллиптической орбиты Луны, по которой спутник обращается вокруг Земли. При прохождении полной Луной перигея (суперлуние) спутник Земли выглядит на 14 % больше в диаметре и на 30 % ярче, чем при прохождении наиболее удалённой точки — апогея[
«Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают каждый год, но близкие совпадения (менее 9 часов) бывают довольно редко», - отмечается в сообщении планетария.

13 июля 2022 года разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 9,5 часов.

Cуперлуние не считается выдающимся событием в астрофизике и происходит несколько раз в году. Луна в это время крупнее и ярче, чем обычно. Такое явление можно, в среднем, наблюдать на Земле примерно раз в 144 дня.

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Теги: 
Полнолуние  суперлуние 

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