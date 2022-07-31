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Другое     31.07.2022 10:36

Президент США Байден вновь уходит на карантин - COVID-19

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Теги:  США  президент  самоизоляция  COVID-19 

31 июля. Mossovetinfo.ru - Результат теста на антиген президента США Джозефа Байдена оказался положительным в субботу утром и Байден вновь уходит на карантин по COVID-19, сообщил, по информации СМИ,  его лечащий врач Кевин О'Коннор в субботу в служебной записке для Белого дома. Ранее, 21 июля, у Дж. Байдена был диагностирован коронавирус. 27 июля, после отрицательного теста на коронавирус, президент и прекратил режим самоизоляции.

Сейчас, по словам доктора, нет причин для возобновления лечения, но специалисты продолжат внимательно наблюдать за состоянием здоровья президента, который вновь уходит на карантин.

Отмечается, что в результате приема "Паксловида" у незначительной части пациентов отрицательные тесты могут вновь смениться на положительные.

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Теги: 
США  президент  самоизоляция  COVID-19 

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