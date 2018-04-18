18 апреля. Mossovetinfo.ru – Высокотехнологичное производство алмазов откроют в технопарке на западе Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, которую цитирует инвестиционный портал Москвы.



На участке более 11 тысяч квадратных метров на Внуковском шоссе построят технопарк, в состав которого войдут производственный комплекс и исследовательский центр.



Будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство – 2,8 миллиарда рублей, планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет – 914 миллионов рублей за 5 лет.



Земельный участок площадью более 11 тысяч квадратных метров предоставляется в аренду компании «Вандер Технолоджис». Ее специализация – производство продукции из высокочистых синтетических алмазов.