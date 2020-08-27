27 августа. Mossovetinfo.ru – Ряд российских банков объявил о введении комиссии за обслуживание счетов в евро, сообщают «Известия».
По данным издания, среди банков, которые ввели комиссию за обслуживание счетов в евро, «Газпромбанк», «Альфа-банк». а также банк «Санкт-Петербург».
Введение комиссии в банках объясняют отрицательным значением ставки Европейского Центробанка (ЕЦБ) по вкладам, падением курса рубля, а также тяжелой экономической ситуацией, связанной с пандемией коронавируса.
При этом такие банки как Сбербанк, ВТБ, «Райффайзенбанк», банк «Хоум кредит», Совкомбанк, «Дом.РФ» не вводили комиссию за открытие и обслуживание валютных счетов.
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