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Другое     27.08.2020 10:07

Российские банки начали вводить комиссию за обслуживание валютных счетов

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Теги:  банки 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Ряд российских банков объявил о введении комиссии за обслуживание счетов в евро, сообщают «Известия».

По данным издания, среди банков, которые ввели комиссию за обслуживание счетов в евро, «Газпромбанк», «Альфа-банк». а также банк «Санкт-Петербург».

Введение комиссии в банках объясняют отрицательным значением ставки Европейского Центробанка (ЕЦБ) по вкладам, падением курса рубля, а также тяжелой экономической ситуацией, связанной с пандемией коронавируса.

При этом такие банки как Сбербанк, ВТБ, «Райффайзенбанк», банк «Хоум кредит», Совкомбанк, «Дом.РФ» не вводили комиссию за открытие и обслуживание валютных счетов.


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Теги: 
банки 

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