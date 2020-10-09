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Другое     09.10.2020 17:34

Российский футбольный арбитр Карасев заразился коронавирусом

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Теги:  Сергей Карасев  футбол  коронавирус 

9 октября. Mossovetinfo.ru – Известный российский футбольный арбитр Сергей Карасев заразился коронавирусом, об этом сам Карасев сообщил РИА Новости.

Арбитр также рассказал, что его заболевание проходит бессимптомно. Также Карасев сообщил, что находится на самоизоляции и ни с кем не контактирует.

11 октября бригада Карасева должна была обслуживать матч Лиги Наций между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов. После того, как тест Карасева на коронавирус дал положительный результат, на матч была назначена румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.


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Теги: 
Сергей Карасев  футбол  коронавирус 

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