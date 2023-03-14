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Другое
29.03.2023, 12:15
РЖД направили обращение в Совет Европы об отмене санкций
http://tass.ru29 марта. Mossovetinfo.ru - Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) направил в Совет Европы (ЕС) обращение об ...
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Другое
21.03.2023, 07:50
Критически значимым компаниям предлагается не взаимодействовать с почтой с иностранными IP-адресами
21 марта, Mossovetinfo.ru - Федеральная служба технического экспортного контроля (ФСТЭК) предложила критически значи...
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Другое
14.03.2023, 19:51
Moody's понизило прогноз по всему банковскому сектору США
14 марта. Mossovetinfo.ru - Во вторник Агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз по всему банковскому сектору США посл...