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Другое     29.03.2023 12:15

РЖД направили обращение в Совет Европы об отмене санкций

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Теги:  РЖД  санкции  Совет Европы  поезда  роскошь  мнение 

http://tass.ru29 марта. Mossovetinfo.ru - Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) направил в Совет Европы (ЕС) обращение об отмене санкций, но получил ответ, что санкции призваны "максимизировать давление" на правительство РФ, и Совет ЕС объявил пассажирские поезда для российских граждан предметами роскоши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы РЖД Олега Белозерова на заседании Совета Федерации.

"Мы направили обращение в Совет Европы об отмене санкций. Но ответ лежит далеко за пределами гуманизма и правового поля. Нам прямым текстом пишут, что применяемые в отношении ОАО "РЖД" санкции призваны "максимизировать давление на правительство России", - сказал Белозеров. По словам главы РЖД, Совет ЕС объявил пассажирские поезда для российских граждан предметами роскоши.

В связи с этим поставка железнодорожного транспорта и его использование блокируется дискриминационными актами.

Ранее, 10 ноября 2022 года, ОАО «РЖД» повторно обратилось в Совет ЕС по вопросу отмены введенных в отношении компании санкций, о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения. "С момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более 3 месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено. При этом компания не была уведомлена о причинах столь длительной задержки в рассмотрении. Это может свидетельствовать о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам", - отмечалось в сообщении РЖД.

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Теги: 
РЖД  санкции  Совет Европы  поезда  роскошь  мнение 

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