3 апреля, Mossovetinfo.ru - С 8 апреля в российский прокат выходит фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси».Перед стартом российского проката, 30 марта, в кинотеатре «Октябрь» в Москве, одновременно в нескольких кинозалах, состоялась премьера фильма «Уроки фарси» на которой присутствовало более полутора тысяч гостей. Дистрибьютор фильма - кинопрокатная компания «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа»).Гостями вечера российской премьеры 30 марта стали: Мурад и Наталья Османн, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Варвара Шмыкова, Юлия Хлынина, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Сабина Ахмедова, Илья Найшуллер и Даша Чаруша, Таисия Вилкова и Семен Серзин, Анна Слю, Мила Сивацкая, Александр Соколовский, Антон Малышев, Яна Гладких, Юрий Быков, Оксана Карас и другие.Мировая премьера фильма прошла ранее прошла на Берлинском кинофестивале в программе Berlinale Special, где картина была встречена десятиминутной овацией зала.Вадим Перельман рассказывает историю о Холокосте как авантюрную комедию, одновременно оставаясь предельно серьезным и точным. Фильм рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье (Науэль Перес Бискайярт), бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса - для него это единственная возможность остаться в живых. Заведующий лагерной кухней офицер Кох (Ларс Айдингер) как раз ищет перса для обучения языку. Бельгиец на ходу начинает придумывать свой собственный «фарси» и обучать офицера…Жанр: Драма/ВоенныйОграничения: 16+Длительность: 127 минутПроизводство: Hype Film (Россия), LM Media (Германия), One Two Films (Германия), «Беларусьфильм» (Белоруссия)Страны: Россия, Германия, БелоруссияПродюсеры: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Илья Цофин, Вадим Перельман, Тимур Бекмамбетов, Рауф АтамалибековРежиссер: Вадим Перельман («Дом из песка и тумана» (3 номинации на Оскар-2003), «Измены», «Пепел»)Оператор: Владислав Опельянц («Вторжение», «Лето», «Заложники», «Ученик»)Автор сценария: Илья ЦофинВ главных ролях: Науэль Перес Бискаярт («120 ударов в минуту», «До свидания там, наверху», «Сука-судьба»), Ларс Айдингер («Зильс-Мария», «Матильда»), Йонас Нэй («Германия 83»), Леони Бенеш («Белая лента», «Корона»)