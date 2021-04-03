 
Актуальные темы: коронавирус
Другое     03.04.2021 09:12

С 8 апреля в российский прокат выходит фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси».

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  фильм  Уроки фарси  премьера  30 марта  российский прокат  прокат  показ  8 апреля 

3 апреля, Mossovetinfo.ru - С 8 апреля в российский прокат выходит фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси».
Перед стартом российского проката, 30 марта, в кинотеатре «Октябрь» в Москве, одновременно в нескольких кинозалах, состоялась премьера фильма «Уроки фарси» на которой присутствовало более полутора тысяч гостей. Дистрибьютор фильма - кинопрокатная компания «Белые ночи» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа»).
IMG_2937.JPG

Гостями вечера российской премьеры 30 марта стали: Мурад и Наталья Османн, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Варвара Шмыкова, Юлия Хлынина, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Сабина Ахмедова, Илья Найшуллер и Даша Чаруша, Таисия Вилкова и Семен Серзин, Анна Слю, Мила Сивацкая, Александр Соколовский, Антон Малышев, Яна Гладких, Юрий Быков, Оксана Карас и другие.

IMG_3320.JPG

Мировая премьера фильма прошла ранее прошла на Берлинском кинофестивале в программе Berlinale Special, где картина была встречена десятиминутной овацией зала.

IMG_3333.JPG

Вадим Перельман рассказывает историю о Холокосте как авантюрную комедию, одновременно оставаясь предельно серьезным и точным. Фильм рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье (Науэль Перес Бискайярт), бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса - для него это единственная возможность остаться в живых. Заведующий лагерной кухней офицер Кох (Ларс Айдингер) как раз ищет перса для обучения языку. Бельгиец на ходу начинает придумывать свой собственный «фарси» и обучать офицера…
Трейлер фильма «Уроки фарси» доступен по ссылке: youtu.be/ziJw9GT11lQ

Уроки фарси Вадима Перельмана.JPG


Справка о фильме:
Жанр: Драма/Военный
Ограничения: 16+
Длительность: 127 минут
Производство: Hype Film (Россия), LM Media (Германия), One Two Films (Германия), «Беларусьфильм» (Белоруссия)
Страны: Россия, Германия, Белоруссия
Продюсеры: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Илья Цофин, Вадим Перельман, Тимур Бекмамбетов, Рауф Атамалибеков
Режиссер: Вадим Перельман («Дом из песка и тумана» (3 номинации на Оскар-2003), «Измены», «Пепел»)
Оператор: Владислав Опельянц («Вторжение», «Лето», «Заложники», «Ученик»)
Автор сценария: Илья Цофин
В главных ролях: Науэль Перес Бискаярт («120 ударов в минуту», «До свидания там, наверху», «Сука-судьба»), Ларс Айдингер («Зильс-Мария», «Матильда»), Йонас Нэй («Германия 83»), Леони Бенеш («Белая лента», «Корона»)
IMG_3009.JPG

IMG_3290.JPG

IMG_3299.JPG

IMG_3223.JPG

IMG_3463.JPG




x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
фильм  Уроки фарси  премьера  30 марта  российский прокат  прокат  показ  8 апреля 

Возврат к списку

Лента новостей

09:12 Другое С 8 апреля в российский прокат выходит фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси».

07:03 Общество Съезд партии «Яблоко» в Москве планирует реформирование партии

06:38 Город (Москва и область) Московские дороги промоют в субботу специальным шампунем после зимнего сезона

06:20 В Москве открылись ярмарки выходного дня

19:11 В России К лету все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса

Актуальные материалы

07:03 Общество Съезд партии «Яблоко» в Москве планирует реформирование партии

22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru