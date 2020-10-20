20 октября. Mossovetinfo.ru – Смартофны Samsung, Xiaomi и Honor являются лидерам продаж на российском рынке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.



Смартфоны компании Samsung занимают 28% российского рынка, продажи Xiaomi поднялись до 14,9%, продукция Honor занимает 13,8% рынка.



При этом отмечается, что после санкций, введенных США против компании Huawei (чьим суббрендом является Honor), их новые смартфоны остались без сервисов Google, в результате продажи Huawei и Honor упали, а продажи Xiaomi выросли. В результате смартфоны Xiaomi сместили со второго места по продажам в России смартфоны Honor.