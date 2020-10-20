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Другое     20.10.2020 01:06

Samsung, Xiaomi и Honor лидируют на российском рынке продажи смартфонов

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Теги:  смартфоны  продажи 

20 октября. Mossovetinfo.ru – Смартофны Samsung, Xiaomi и Honor являются лидерам продаж на российском рынке, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.

Смартфоны компании Samsung занимают 28% российского рынка, продажи Xiaomi поднялись до 14,9%, продукция Honor занимает 13,8% рынка.

При этом отмечается, что после санкций, введенных США против компании Huawei (чьим суббрендом является Honor), их новые смартфоны остались без сервисов Google, в результате продажи Huawei и Honor упали, а продажи Xiaomi выросли. В результате смартфоны Xiaomi сместили со второго места по продажам в России смартфоны Honor.


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Теги: 
смартфоны  продажи 

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