19 декабря. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Тройка лидеров рейтинга сохранилась без изменений, первое место занимает сборная Бельгии, на втором месте сборная Франции, на третьем – Бразилии. В десятку сильнейших сборных мира вошли также Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.
Сборная Бельгии станет одним из соперников сборной России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года. Также в одну группу со сборной России попали занимающая 16-е место сборная Дании, и сборная Финляндии, которая занимает в рейтинге 58-е место.
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