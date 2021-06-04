Сборная России по хоккею проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира

4 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная России по хоккею покинула чемпионат мира уже на стадии четвертьфинала. 3 июня россияне проиграли в Риге команде Канады. Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме шайбу забросили канадцы - 2:1.



Сборная России заняла первое место в своей группе, а канадцы стали четвертыми, но смогли обыграть россиян и выйти в полуфинал.