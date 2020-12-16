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Другое     16.12.2020 10:54

Сбой произошел в работе Youtube, Telegram и WhatsApp

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Теги:  интернет  сервисы  сбой 

16 декабря. Mossovetinfo.ru - Пользователи сообщают, что в работе видеохостинга Youtube, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp произошел сбой, следует из данных портала Downdetector.

На Youtube большинство пользователей (64%) жалуются на проблемы с просмотром видео, 32% отмечают некорректную работу сайта, 3% отмечают проблемы со входом.

96% пользователей WhatsApp отмечают проблемы с подключением к серверу, еще некоторые отмечают сложности с авторизацией.

В Telegram 88% пользователей заявили о сложностях с подключением, еще 11% испытывают сложности с отправкой сообщений.

На проблемы с указанными сервисами чаще всего жалуются пользователи из Москвы.

14 декабря масштабный сбой произошел в работе сервисов Google. Проблемы отмечались в работе почтового сервиса Gmail, видеохостинга YouTube, облачного хранилища Google Drive, поисковика Google и других сервисов. При этом, на проблемы жаловались пользователи из России, Европы, Японии, Австралии, Индонезии.


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Теги: 
интернет  сервисы  сбой 

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