30 мая. Mossovetinfo.ru – Финансовый портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен в истории человечества, рейтинг опубликован в американском издании USA Today.
Рейтинг составлялся на основе продаж композиции, времени ее нахождения в хит-параде Billboard, количества созданных на песню кавер-версий, а также популярности композиции среди меломанов.
Первое место в рейтинге заняла песня Yesterday британской группы The Beatles. На втором месте композиция Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel. Третье место в рейтинге заняла песня британской певицы Адель Rolling In the Deep.
В десятку лучших песен в истории человечества вошли также песня The Beatles Hey Jude, Джон Ледженд с композицией All of Me, песня Леди Гаги Bad Romance, песня Bohemian Rhapsody британской группы The Queen, Let It Be от The Beatles и Ainʼt No Sunshine Билла Уизерса.
Всего в рейтинг вошли 100 песен. Лидером, по количеству попавших в рейтинг композиций стала группа The Beatles – в итоговый список попали 25 их песен.
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