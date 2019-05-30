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Другое     30.05.2019 15:04

Составлен рейтинг лучших песен в истории человечества

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Теги:  музыка  рейтинги 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Финансовый портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен в истории человечества, рейтинг опубликован в американском издании USA Today.

Рейтинг составлялся на основе продаж композиции, времени ее нахождения в хит-параде Billboard, количества созданных на песню кавер-версий, а также популярности композиции среди меломанов.

Первое место в рейтинге заняла песня Yesterday британской группы The Beatles. На втором месте композиция Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel. Третье место в рейтинге заняла песня британской певицы Адель Rolling In the Deep.

В десятку лучших песен в истории человечества вошли также песня The Beatles Hey Jude, Джон Ледженд с композицией All of Me, песня Леди Гаги Bad Romance, песня Bohemian Rhapsody британской группы The Queen, Let It Be от The Beatles и Ainʼt No Sunshine Билла Уизерса.

Всего в рейтинг вошли 100 песен. Лидером, по количеству попавших в рейтинг композиций стала группа The Beatles – в итоговый список попали 25 их песен.


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Теги: 
музыка  рейтинги 

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