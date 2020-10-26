26 октября. Mossovetinfo.ru – В заключительном матче 12-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:1.
ЦСКА после 12 туров набрал 25 очков и вышел на чистое второе место. Ранее московский «Спартак» в гостях обыграл «Краснодар» 3:1 и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата. В активе красно-белых 27 очков.
Санкт-петербургский «Зенит», который после 11 туров делил со «Спартаком» лидерство в чемпионате, неожиданно проиграл на своем поле казанскому «Рубину» и опустился на 3 место в таблице. В активе «Зенита» 24 очка.
Московский «Локомотив», сохранил четвертую строчку в таблице несмотря на домашнее поражение от волгоградского «Ротора» 1:2. Для «Ротора» эта победа стала первой в чемпионате за 12 матчей. В пятерку лидеров поднялось московское «Динамо», обыгравшее на своем поле «Сочи» со счетом 3:1.
Таким образом, после 12 туров в пятерку лидеров входят все четыре московских клуба, принимающих участие в чемпионате.
Замыкают таблицу чемпионата «Уфа» и «Ротор». У обеих команд после 12 туров всего по 6 очков и всего по одной победе.
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