26 октября. Mossovetinfo.ru – В заключительном матче 12-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем поле разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:1.



ЦСКА после 12 туров набрал 25 очков и вышел на чистое второе место. Ранее московский «Спартак» в гостях обыграл «Краснодар» 3:1 и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата. В активе красно-белых 27 очков.



Санкт-петербургский «Зенит», который после 11 туров делил со «Спартаком» лидерство в чемпионате, неожиданно проиграл на своем поле казанскому «Рубину» и опустился на 3 место в таблице. В активе «Зенита» 24 очка.



Московский «Локомотив», сохранил четвертую строчку в таблице несмотря на домашнее поражение от волгоградского «Ротора» 1:2. Для «Ротора» эта победа стала первой в чемпионате за 12 матчей. В пятерку лидеров поднялось московское «Динамо», обыгравшее на своем поле «Сочи» со счетом 3:1.



Таким образом, после 12 туров в пятерку лидеров входят все четыре московских клуба, принимающих участие в чемпионате.



Замыкают таблицу чемпионата «Уфа» и «Ротор». У обеих команд после 12 туров всего по 6 очков и всего по одной победе.