«Спартак» обыграл «Локомотив»

23 августа. Mossovetinfo.ru - «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче четвертого тура чемпионата России.



Встреча, которая состоялась на стадионе «Спартака» в воскресенье, завершилась со счетом 2:1.