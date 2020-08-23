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Другое     23.08.2020 21:24

«Спартак» обыграл «Локомотив»

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Теги:  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

23 августа. Mossovetinfo.ru - «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче четвертого тура чемпионата России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Спартака» в воскресенье, завершилась со счетом 2:1.

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Теги: 
футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

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