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Другое     31.10.2020 18:42

«Спартак» проиграл «Ростову», потерпев второе поражение в чемпионате

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Теги:  Спартак  футбол  чемпионат России по футболу 

31 октября. Mossovetinfo.ru – «Спартак» проиграл на своем поле «Ростову» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Это второе поражение «Спартака» в чемпионате и первое поражение дома. По итогам 13-го тура красно-белые могут потерять лидерство в премьер-лиге.


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Теги: 
Спартак  футбол  чемпионат России по футболу 

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