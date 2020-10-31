31 октября. Mossovetinfo.ru – «Спартак» проиграл на своем поле «Ростову» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Это второе поражение «Спартака» в чемпионате и первое поражение дома. По итогам 13-го тура красно-белые могут потерять лидерство в премьер-лиге.
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