31 октября. Mossovetinfo.ru – «Спартак» проиграл на своем поле «Ростову» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.



Это второе поражение «Спартака» в чемпионате и первое поражение дома. По итогам 13-го тура красно-белые могут потерять лидерство в премьер-лиге.