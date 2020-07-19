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16:43 Город (Москва и область) Трамваи запустили на Павелецкой площади после переноса путей
13:38 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе
19:47 Город (Москва и область) День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин
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19:47 Город (Москва и область) День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин
13:18 Город (Москва и область) Собянин рассказал, когда появится график переселения по программе реновации
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10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено