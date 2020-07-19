«Спартак» проиграл «Зениту» в полуфинале Кубка России

19 июля. Mossovetinfo.ru – Петербургский «Зенит» обыграл дома московский «Спартак» в полуфинале Кубка России. Встреча завершилась со счетом У «Зенита» забивали Артем Дзюба (24-я минута), Далер Кузяев (45+3). За «Спартак» забил Александр Соболев (45+1).



В финале Кубка России «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками», которые ранее в воскресенье обыграли в гостях екатеринбургский «Урал» (3:1).



Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге 25 июля