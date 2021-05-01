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Другое     01.05.2021 10:51

Спортивные СМИ объявили бойкот футбольному клубу ЦСКА

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Теги:  футбол  спорт  СМИ  журналисты 

1 мая. Mossovetinfo.ru - Издания «Чемпионат» и Sports.ru обьявили бойкот футбольному клубу ЦСКА после того, как журналисту «Чемпионата» запретили работать на матчах клуба. Ранее журналист Андрей Панков сообщил, что ЦСКА отказал ему в аккредитации на игру чемпионата России с «Уфой».

«Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится.

Мы — редакции «Чемпионата» и Sports.ru — считаем такие действия неприемлемыми. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа, и мы не будем с этим мириться. Поэтому мы объявляем бойкот до того момента, когда все без исключения журналисты наших редакций получат беспрепятственный доступ к возможности работать на матчах ЦСКА», — говорится в совместном заявлении двух СМИ, которое подписали главные редакторы.

В сообщении отмечается, что на сайтах изданий будут появляться только новости о результате матчей ЦСКА. Со стороны клуба никаких комментариев на тему бойкота не было.

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Теги: 
футбол  спорт  СМИ  журналисты 

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