Спортивные СМИ объявили бойкот футбольному клубу ЦСКА

1 мая. Mossovetinfo.ru - Издания «Чемпионат» и Sports.ru обьявили бойкот футбольному клубу ЦСКА после того, как журналисту «Чемпионата» запретили работать на матчах клуба. Ранее журналист Андрей Панков сообщил, что ЦСКА отказал ему в аккредитации на игру чемпионата России с «Уфой».



«Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится.



Мы — редакции «Чемпионата» и Sports.ru — считаем такие действия неприемлемыми. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа, и мы не будем с этим мириться. Поэтому мы объявляем бойкот до того момента, когда все без исключения журналисты наших редакций получат беспрепятственный доступ к возможности работать на матчах ЦСКА», — говорится в совместном заявлении двух СМИ, которое подписали главные редакторы.



В сообщении отмечается, что на сайтах изданий будут появляться только новости о результате матчей ЦСКА. Со стороны клуба никаких комментариев на тему бойкота не было.