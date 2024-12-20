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Другое
02.01.2025, 07:29
США открыты для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти - посол
2 января — Mossovetinfo.ru — США остаются открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями ...
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21.12.2024, 08:58
Сенат США принял законопроект о временном финансировании федерального правительства
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20.12.2024, 07:38
Конгресс США не принял республиканский законопроект о предотвращении шатдауна
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Палата представителей Конгресса США в четверг не приняла представленный республикан...