США открыты для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти - посол

2 января — Mossovetinfo.ru — США остаются открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся разногласия, заявила американский посол в России Линн Трейси в официальном аккаунте посольства в Tелеграм.



«На пороге Нового года я твердо верю: нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами. Один из главных способов, которым мы этого добиваемся, - держать двери открытыми для прямого общения между людьми, чтобы сберечь многолетние связи между нашими народами», - сказала Трейси.



«Мы остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам», — сказано в обращении посла США.



Трейси полагает, что в 2025 году будет найден путь к »лучшему, более мирному будущему».



Также посол Линн Трейси в своем обращении отметила, что США продолжают приглашать граждан России приезжать в страну, в том числе для учебы. По ее словам, во время холодной войны контакты между людьми позволили снизить напряженность в отношениях между США и СССР.