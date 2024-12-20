 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Другое     02.01.2025 07:29

США открыты для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти - посол

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  США  диалог  мирное будущее  посол  Трейси 

2 января — Mossovetinfo.ru — США остаются открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся разногласия, заявила американский посол в России Линн Трейси в официальном аккаунте посольства в Tелеграм.

«На пороге Нового года я твердо верю: нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами. Один из главных способов, которым мы этого добиваемся, - держать двери открытыми для прямого общения между людьми, чтобы сберечь многолетние связи между нашими народами», - сказала Трейси.

«Мы остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам», — сказано в обращении посла США.

Трейси полагает, что в 2025 году будет найден путь к »лучшему, более мирному будущему».

Также посол Линн Трейси в своем обращении отметила, что США продолжают приглашать граждан России приезжать в страну, в том числе для учебы. По ее словам, во время холодной войны контакты между людьми позволили снизить напряженность в отношениях между США и СССР.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  США  диалог  мирное будущее  посол  Трейси 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:43 Город (Москва и область) До 4 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 2 января 2025 года

07:29 Другое США открыты для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти - посол

19:18 Общество Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» темами о русском языке и русских писателях

09:12 В мире Россия прекратила поставки газа в Европу через Украину

12:31 Город (Москва и область) В новогоднюю ночь — с 20:00 до 06:00 — проезд на городском транспорте Москвы будет бесплатным

Актуальные материалы

15:41 Город (Москва и область) Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru