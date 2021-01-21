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Другое     21.01.2021 10:58

Стадионы в Москве с 22 января могут заполняться на 50%

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Теги:  стадионы  болельщики  коронавирус  COVID-19  ограничения 

21 января. Mossovetinfo.ru – С 22 января стадионы в Москве во время соревнований могут заполнятся на 50% от вместимости, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

С 13 ноября в Москве были введены ограничения, согласно которым проведение спортивных соревнований с участием зрителей допускалось только по согласованию с департаментом спорта Москвы и городским управлением Роспотребнадзора.

В частности, для матчей Российской футбольной премьер-лиги допускалось заполнение трибун во время матчей не более, чем на 25% от вместимости стадиона.

Ограничения из-за коронавируса в Москве: что изменится с 22 января.

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Теги: 
стадионы  болельщики  коронавирус  COVID-19  ограничения 

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