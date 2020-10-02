2 октября. Mossovetinfo.ru - Московский ЦСКА в групповом раунде Лиги Европы сыграет с «Динамо» (Загреб), роттердамским «Фейноордом» и австрийским «Вольфсбергом».
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла сегодня в швейцарском Ньоне.
Днем ранее прошла жеребьевка Лиги чемпионов. В этом сезоне в групповом раунде турнира впервые сыграют сразу три российских клуба.
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