2 октября. Mossovetinfo.ru - Московский ЦСКА в групповом раунде Лиги Европы сыграет с «Динамо» (Загреб), роттердамским «Фейноордом» и австрийским «Вольфсбергом».



Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла сегодня в швейцарском Ньоне.



Днем ранее прошла жеребьевка Лиги чемпионов. В этом сезоне в групповом раунде турнира впервые сыграют сразу три российских клуба.