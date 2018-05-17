28 мая. Mossovetinfo.ru – Московская неделя предпринимательства стартовала в Москве. Первым мероприятиям в рамках недели стал Московский предпринимательский форум. Его открыл мэр столицы Сергей Собянин.



С 28 мая по 1 июня впервые пройдет Московская неделя предпринимательства — флагманское деловое событие для малого и среднего бизнеса в России.



В рамках недели состоятся 5 крупных разноплановых мероприятий, где пройдут бизнес-сессии, посвященные развитию потенциала малого и среднего бизнеса, формированию предпринимательской культуры, обмену опытом с российскими и международными экспертами.



Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 60 тысяч человек, среди которых около 300 спикеров-экспертов мирового уровня.