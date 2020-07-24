24 июля. Mossovetinfo.ru – Центробанк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта – до 4,25%, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



Этот показатель является новым историческим минимумом ключевой ставки в России. Прежнее минимальное значение ключевой ставки было установлено 19 июня, когда совет директоров ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку до 4,5%.



Ключевая ставка – минимальная ставка, по которой Центробанк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные недельные кредиты, а также максимальная ставка, по которой Центробанк принимает от банков средства на депозиты. От размера ключевой ставки зависит уровень инфляции.