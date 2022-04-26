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Другое     26.04.2022 17:24

У России отозвано право на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года

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Теги:  Россия  хоккей  чемпионат мира  право 

26 апреля. Mossovetinfo.ru - Совет Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) во вторник, 26 апреля, в швейцарском Цюрихе принял решение отозвать права на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года у России в соответствии с Уставом ИИХФ № 9. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

Также сообщается, что альтернативный хозяин чемпионата мира будет утвержден во время ежегодного конгресса ИИХФ 2022 года в Тампере, Финляндия, который состоится в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года.

Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из-за заботы о безопасности и благополучии всех участников.

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Теги: 
Россия  хоккей  чемпионат мира  право 

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