16 ноября. Mossovetinfo.ru – В вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова сомнительный тест на коронавирус, сообщается в микроблоге сборной в Twitter.



Тестирование прошло в Стамбуле, где сборная России в воскресенье проиграла сборной Турции со счетом 2:3. В настоящее время Сафонов остается в турецкой столице, результат его теста перепроверяется.



В 17:00 сборная вылетит из Стамбула в Белград, где в среду, 18 ноября сыграет последний матч Лиги Наций против сборной Сербии. Полетит ли с командой Сафонов - неизвестно.