 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Другое     16.11.2020 16:46

У вратаря сборной России Сафонова подозрительный тест на коронавирус

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сборная России по футболу  Матвей Сафонов  коронавирус 

16 ноября. Mossovetinfo.ru – В вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова сомнительный тест на коронавирус, сообщается в микроблоге сборной в Twitter.

Тестирование прошло в Стамбуле, где сборная России в воскресенье проиграла сборной Турции со счетом 2:3. В настоящее время Сафонов остается в турецкой столице, результат его теста перепроверяется.

В 17:00 сборная вылетит из Стамбула в Белград, где в среду, 18 ноября сыграет последний матч Лиги Наций против сборной Сербии. Полетит ли с командой Сафонов - неизвестно.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сборная России по футболу  Матвей Сафонов  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

16:46 Другое У вратаря сборной России Сафонова подозрительный тест на коронавирус

16:18 Общество Сама по себе вакцина от коронавируса не остановит пандемию - ВОЗ

15:11 Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту смерти пяти человек в частной клинике в Москве

14:50 Власть Закон о возвращении в России системы вытрезвителей должен вступить в силу 1 января

13:14 Власть Путин поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Актуальные материалы

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru