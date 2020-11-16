16 ноября. Mossovetinfo.ru – В вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова сомнительный тест на коронавирус, сообщается в микроблоге сборной в Twitter.
Тестирование прошло в Стамбуле, где сборная России в воскресенье проиграла сборной Турции со счетом 2:3. В настоящее время Сафонов остается в турецкой столице, результат его теста перепроверяется.
В 17:00 сборная вылетит из Стамбула в Белград, где в среду, 18 ноября сыграет последний матч Лиги Наций против сборной Сербии. Полетит ли с командой Сафонов - неизвестно.
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