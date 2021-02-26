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Другое     26.02.2021 12:50

Ученые выявили рекордное снижение скорости Гольфстрима

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Теги:  исследования  Гольфстрим  климат 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Ученые обнаружили рекордное замедление скорости Гольфстрима, сообщает Financial Times со ссылкой на опубликованные научные исследования.

По данным ученых, скорость Гольфстрима снизилась до минимума за последнее тысячелетие. При этом, речь идет не только о течении Голфстрим вдоль побережья Северной Америки, но и обо всех связанных с ним атлантических течениях, проходящих вдоль северо-западного побережья Африки, Западной Европы, Скандинавии, а также в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Замедление течения произошло более резко, чем ожидали ученые. Причину этого исследователи видят в глобальном изменении климата и влиянии человека на природную среду.

Замедление Гольфстрима уже привело к климатическим изменениям, в частности, к более частой жаре в Южной Европе. Дальнейшее изменение скорости течения может привести к масштабной дестабилизации климата.

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Теги: 
исследования  Гольфстрим  климат 

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