3 октября. Mossovetinfo.ru – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА после матча Лиги чемпионов ЦСКА - «Реал», сообщает пресс-служба организации.
Дисциплинарное дело открыто в связи с блокированием лестничных проходов на стадионе «Лужники», на котором проходил матч. Дело будет рассмотрено 18 октября.
Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - «Реал» прошел во вторник, 2 октября, и завершился победой армейцев со счетом 1:0.
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