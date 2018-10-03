3 октября. Mossovetinfo.ru – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА после матча Лиги чемпионов ЦСКА - «Реал», сообщает пресс-служба организации.



Дисциплинарное дело открыто в связи с блокированием лестничных проходов на стадионе «Лужники», на котором проходил матч. Дело будет рассмотрено 18 октября.



Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - «Реал» прошел во вторник, 2 октября, и завершился победой армейцев со счетом 1:0.