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Другое     03.10.2018 17:15

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА после матча с «Реалом»

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Теги:  ЦСКА  УЕФА  футбол  Лига чемпионов  дисциплинарное дело 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА после матча Лиги чемпионов ЦСКА - «Реал», сообщает пресс-служба организации.

Дисциплинарное дело открыто в связи с блокированием лестничных проходов на стадионе «Лужники», на котором проходил матч. Дело будет рассмотрено 18 октября.

Матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА - «Реал» прошел во вторник, 2 октября, и завершился победой армейцев со счетом 1:0.


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Теги: 
ЦСКА  УЕФА  футбол  Лига чемпионов  дисциплинарное дело 

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