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Другое     25.01.2018 19:02

В Давосе: Москва готова к проведению Чемпионата мира по футболу по всем показателям

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Теги:  ЧМ2018  ЧМ-2018  футбол  Москва  Черемин  Давос 

25 января. Mossovetinfo.ru - Москва готова к проведению Чемпионата мира по футболу по всем показателям, заявил в «Русском доме» в рамках продолжающегося 48-го Всемирного экономического форума в Швейцарском Давосе руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) Сергей Черёмин.

«Москва готова к проведению Чемпионата мира по футболу по всем показателям – по апгрейду транспортной инфраструктуры, по комфортности публичного транспорта, по обеспечению уровня безопасности, по подготовке спортивных объектов, - сказал С. Черёмин на состоявшейся накануне пленарной сессия «Не только футбол. Как реализовать возможности Чемпионата мира». Как сообщили ИА «Моссовет» в ДМВС, сессия в Давосе была организована накануне департаментом.

Черемин отметил, что «создана уникальная интеллектуальная транспортная система, туристическая навигация будет работать на четырёх иностранных языках, в городе уже действует высокоскоростной WI-FI, что создаёт эко-среду для обеспечения безопасности».

Министр подчеркнул, что вопросам обеспечения безопасности болельщиков на ЧМ-2018 будет уделено особое внимание. «На стадионах установлены самые современные системы контроля доступа, включающие в себя обнаружение опасных химических веществ, различного оружия, взрывчатки», в том числе сказал Черемин. «Москва находится на первом месте по агрегации огромной сети видеокамер, систем закрытого наблюдения - количество камер превышает 130 тысяч, это больше, чем в Лондоне, который всегда воспринимался как один из самых безопасных городов мира. Мы очень серьёзно снизили уровень преступности в городе», - также заявил Сергей Черёмин.

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Теги: 
ЧМ2018  ЧМ-2018  футбол  Москва  Черемин  Давос 

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