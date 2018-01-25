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25.01.2018, 22:08
На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов
25 января. Mossovetinfo.ru - Олимпийский комитет России в четверг опубликовал полный список команды «Олимпийские спортсмены из России» для участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в г....
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Другое
25.01.2018, 19:02
В Давосе: Москва готова к проведению Чемпионата мира по футболу по всем показателям
25 января. Mossovetinfo.ru - Москва готова к проведению Чемпионата мира по футболу по всем показателям, заявил в «Русском доме» в рамках продолжающегося 48-го Всемирного экономического форума в Ш...
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Другое
25.01.2018, 08:51
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»
25 января. Mossovetinfo.ru – Центральный банк России с 25 января отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс». Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов на 1 января к...