20 марта. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские IT-компании «Яндекс» и Mail.ru Group заявили о своей готовности оказать помощь в организации массового тестирования населения на коронавирус и в оперативном информировании граждан о ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы компаний.



В компании «Яндекс» сообщили, что готовы использовать свои информационные ресурсы для организации массового тестирования людей, а также создать для этого необходимые сервисы и инструменты. Также компания может принять участие в организации работы волонтеров и мобильных медицинских бригад, на основе технологий распределенной логистики, используемых в некоторых сервисах «Яндекса».



В Mail.ru Group указали, что охватывают почти весь рунет и также выразили готовность использовать свои коммуникационные возможности для максимально полного информирования людей о ситуации с коронавирусом и мерах защиты. Также, благодаря сервисам в сфере транспорта и доставки еды, компания готова действовать и в офлайне.



Сообщение о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом, было опубликовано 19 марта на официальном сайте российского правительства.



В России в настоящий момент выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом. В связи с распространением заболевания, Роспотребнадзор издал постановление, согласно которому, все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.