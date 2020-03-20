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Другое     20.03.2020 09:14

В России готовятся провести массовое тестирование на коронавирус

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Теги:  Яндекс  Mail.ru  коронавирус  информирование  тестирование 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Крупнейшие российские IT-компании «Яндекс» и Mail.ru Group заявили о своей готовности оказать помощь в организации массового тестирования населения на коронавирус и в оперативном информировании граждан о ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы компаний.

В компании «Яндекс» сообщили, что готовы использовать свои информационные ресурсы для организации массового тестирования людей, а также создать для этого необходимые сервисы и инструменты. Также компания может принять участие в организации работы волонтеров и мобильных медицинских бригад, на основе технологий распределенной логистики, используемых в некоторых сервисах «Яндекса».

В Mail.ru Group указали, что охватывают почти весь рунет и также выразили готовность использовать свои коммуникационные возможности для максимально полного информирования людей о ситуации с коронавирусом и мерах защиты. Также, благодаря сервисам в сфере транспорта и доставки еды, компания готова действовать и в офлайне.

Сообщение о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом, было опубликовано 19 марта на официальном сайте российского правительства.

В России в настоящий момент выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом. В связи с распространением заболевания, Роспотребнадзор издал постановление, согласно которому, все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.


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Теги: 
Яндекс  Mail.ru  коронавирус  информирование  тестирование 

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