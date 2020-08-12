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Другое
13.08.2020, 13:07
В России начали штрафовать водителей за багажники на крышах автомобилей
13 августа. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГИБДД начали штрафовать водителей за самодельные багажники на крышах автомобилей, сообщает портал «Автоновости дня». Самодельные багажники из рейлинго...
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Другое
12.08.2020, 15:07
Эксперты: второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» назначен неверно
12 августа. Mossovetinfo.ru – Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела обращение московского «Спартака» после матча с «Сочи» и приняла решение по трем эпизодам, на кот...
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Другое
12.08.2020, 12:43
Федун: «Спартак» продолжает участие в чемпионате России
12 августа. Mossovetinfo.ru – Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что клуб продолжит свое участие в чемпионате России. «Основная команда футбольного клуба «Спартак-Москв...