13 августа. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ГИБДД начали штрафовать водителей за самодельные багажники на крышах автомобилей, сообщает портал «Автоновости дня».



Самодельные багажники из рейлингов, ригелей и реек в последние годы устанавливали на автомобили во многих мастерских. Однако в 2020 году в силу вступили изменения Технического регламента Таможенного союза, согласно которым, любые изменения в конструкцию автомобиля должны сертифицироваться в специальных лабораториях и утверждаться в ГИБДД.



Новые правила касаются багажников, а также самостоятельной установки фаркопов, изменения фар, и других «доработок».



Штраф за нарушение Технического регламента составляет 500 рублей, при этом, инспектор ГИБДД может потребовать на месте демонтировать нештатную деталь.



Новые требования не касаются штатных багажников, которые продаются уже сертифицированными, со всем комплектом необходимых документов.