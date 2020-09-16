16 сентября. Mossovetinfo.ru - С января по август в России отмечен рост цен на подержанные автомобили, сообщают «Известия» со ссылкой на данные автодилеров.
В среднем с начала года рост цен на подержанные автомобили в России составил 4-5%. При этом, машины в возрасте до трех лет подорожали на 6%, автомобили в возрасте от 3 до 10 лет - на 3%.
Есди брать отдельные марки машин, то наибольший рост показали цены на Volkswagen Passat - с января по август они подорожали на 4,5%. На втором месте - Nissan Juke, машины этой модели выросли в цене на 3,7%. Третье место занял Renault Duster - с начала года подержанные машины этой модели подорожали на 2,6%.
При этом отмечается, что в августе рынок подержанных автомобилей в России вырос, в отличие от рынка новых машин, который сократился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. Вторичный рынок показал рост в 10,5% по сравнению с августом 2019 года.
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