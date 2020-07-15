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Другое     15.07.2020 13:33

В России запретят использовать б/у запчасти при ремонте машин

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Теги:  автомобили  регламент  ремонт  Таможенный союз 

15 июля. Mossovetinfo.ru – В России при ремонте автомобилей будет запрещено использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти, сообщает издание «За рулем».

Соответствующие изменения предусмотрены в поправках к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных ТС».

Также планируется запретить повторное использование кресел (в случае крепления к ним ремней безопасности), подушек безопасности, деталей тормозной системы и других элементов.

Помимо этого, в регламент планируется внести пункт о том, что установка на автомобиль дополнительного оборудования (антенна, багажник на крышу, фаркоп и другое) будут возможны только после получения разрешений, которые будут выдавать специальные испытательные лаборатории.


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Теги: 
автомобили  регламент  ремонт  Таможенный союз 

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