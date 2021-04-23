 
Актуальные темы:
Другое     23.04.2021 13:10

В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей чемпионата Европы вместо четырех

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2021  Санкт-Петербург  Санкт-Петербург Арена 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Санкт-Петербург примет семь матчей чемпионата Европы 2021 года вместо ранее планировавшихся четырех.

Такое решение принял УЕФА после того, как лишил Дублин и Бильбао права проводить матчи Евро-2021. Матчи из Дублина переданы в Санкт-Петербург, из Бильбао - в Севилью.

Все матчи в Санкт-Петербурге пройдут на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

Полное расписание матчей ЕВРО-2021, которые пройдут в Санкт-Петербурге:

Сб, 12 июня - группа В: Бельгия – Россия (22:00, местное время),
Пн, 14 июня - Группа E: Польша – Словакия (19:00, местное время),
Ср, 16 июня - группа В: Финляндия – Россия (16:00, местное время),
Пт, 18 июня - Группа E: Швеция – Словакия (16:00, местное время),
Пн, 21 июня - группа В: Финляндия – Бельгия (22:00, местное время),
Ср, 23 июня - Группа E: Швеция – Польша (19:00, местное время),
Пт, 2 июля - 1/4 финала: Победитель матча 6 – Победитель матча 5 (19:00, местное время).

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  чемпионат Европы по футболу  Евро-2021  Санкт-Петербург  Санкт-Петербург Арена 

Возврат к списку

Лента новостей

14:10 В мире Россия и Египет полностью восстанавливают авиасообщение

13:24 В России Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными

13:10 Другое В Санкт-Петербурге пройдут семь матчей чемпионата Европы вместо четырех

13:03 Другое УЕФА отобрал у Дублина и Бильбао право на проведение матчей чемпионата Европы

12:43 Происшествия В Подмосковье электричка задела платформу станции, поездка задерживаются

Актуальные материалы

17:08 Город (Москва и область) Доступ к электронной медицинское карте в Москве упрощен

11:24 В России МВД запустило систему для розыска авто и обжалования штрафов

09:10 Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся хорошая погода

12:00 Другое УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

11:52 Город (Москва и область) Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru