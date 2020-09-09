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Другое     09.09.2020 01:25

В WhatsApp появилось сообщение, которое ломает мессенджер

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Теги:  мессенджеры  сбой  WhatsApp 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – В мессенджере WhatsApp появилась «текстовая бомба» - случайный набор символов, который выводит приложение из строя, сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал WABetainfo.com.

Отмечается, что «текстовая бомба» ломает мессенджер как на платформе Android, так и на платформе iOS.

Восстановить приложение пользователь может двумя способами. Самый простой способ – переустановить приложение. Такой способ подходит тем, кто настроил резервное копирование в облако, в противном случае можно потерять архив сообщений.

Второй способ – зайти в свою учетную запись с помощью приложения на персональном компьютере или с помощью Web-версии и удалить вредоносное сообщение, после чего приложение вновь начнет нормально работать на обоих платформах.

По мнению экспертов, данная «текстовая бомба» не является последствиями вредоносной атаки, это всего лишь программный сбой, который разработчики должны будут устранить при обновлении.


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Теги: 
мессенджеры  сбой  WhatsApp 

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